VIDEO- Saint-Louis : les victimes du Diabète se multiplient

La sédentarité, l’obésité, le manque de pratiques d’activités physiques et la malbouffe ne sont toujours pas extirpés des habitudes des Saint-Louisiens et ce, malgré les nombreuses activités de sensibilisation et les multiples campagnes de la dynamique

Association des Personnes Diabétiques de Saint-Louis

.



La maladie, tenace, persiste à Saint-Louis, poussant les acteurs d'adopter à nouvelles stratégies de lutte.



Au niveau des services du centre hospitalier régional de Saint-Louis, nombreuses sont les consultations qui décèlent le diabète, renseigne le docteur Blaise Magloire Ngouamba qui tenait, samedi, une conférence sur le thème « Le Diabète en question ».



Par ailleurs., « les dames sont plus promptes que les hommes à sa faire consulter et pourtant ce sont eux qui les financent à le faire », dit le docteur. Un comportement " dangereux", qui n'encourage pas le recul de la maladie.



En plus des échanges sur le mode de transmission de la maladie, parfois héréditaire, sur les mesures de prévention et sur les modes de traitement, l’Association par la voix de son

président Doudou DIOP