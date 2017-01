(VIDEO) URGENT GAMBIE: Yahya Jammeh déclare à la télévision qu’il démissionne

Rédigé par leral.net le Samedi 21 Janvier 2017 à 09:12

C'est officiel. Yahya Jammeh vient d'annoncer à la télévision nationale Gambienne (Grts) qu'il quitte le pouvoir. Décision prise au terme de la médiation des présidents de la Guinée, Alpha Condé et de la Mauritanie, Mohamed Ould Abdel Aziz.

«J'ai décidé aujourd'hui, en âme et conscience, de renoncer à la direction de cette grande nation. Je crois en l'importance du dialogue. J'ai décidé de quitter le pouvoir. Je ne veux pas d'effusion de sang. En tant que musulman et patriote, je crois qu'il n'est pas nécessaire de verser la moindre goutte de sang. Ma décision n'est dictée que par l'intérêt du peuple gambien", dit-il. Il ne manque pas de dire qu'il croit en la capacité des Africains de décider pour eux-mêmes. "Je ne me soumets qu'au jugement d'Allah", assène-t-il.

Dans son adresse à la Nation, il a dit tout l'amour qu'il porte à son peuple, remerciant particulièrement sa mère, sa femme et ses enfants pour leur soutien.



