VIDÉO- Une route construite en haut d'un immeuble de 5 étages en Chine

En

France

, on est plutôt classique quand il s’agit de routes ou de construction citadines : au mieux une petite

innovation

architecturale ici et là, une piétonisation de berge ou une rénovation de route, passant de 2 à 3 voies, wouhou ! C’est la folie.



Eh bien en Chine, on innove, on est créatif, on ose : on avait déjà noté

ce train

qui passe au cœur d’un immeuble d’habitation, aujourd’hui, c’est la découverte d’une route sur le toit d’un immeuble de 5 étages qui nous laisse pantois.

La vidéo est assez claire : c’est une route construite sur le toit d’un immeuble, avec des garages. En contrebas, on aperçoit la rue avec la circulation classique. Ils ont fait ça bien, avec des trottoirs, des arbres en pot, une signalisation… Ça doit quand-même faire un peu bizarre pour les habitants du 5ème étage…



Enfin, ce que l’on peut remarquer, c’est que l’immeuble semble être à flanc de montagne, et que c’est en fait la route qui part après dans la montagne, qui a probablement été rallongée pour desservir le toit de l’immeuble en question.



Non parce que comme ça, on pourrait se demander l’intérêt, et comment les voitures redescendent dans la rue après (un ascenseur est une option, un ascenseur géant pour voiture qui empesterait l’intégralité de la cage d’escalier et aurait demandé des travaux d’importance), problème résolu !