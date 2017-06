VIDÉO - "Wild Thoughts, le titre hot de DJ Khaled et Rihanna

Ils ont fait d'une pierre deux coups, en sortant le clip en même temps que le son. Après l'avoir teasé sur les réseaux sociaux, DJ Khaled a dévoilé ce 16 juin le titre Wild Thoughts en collaboration avec Rihanna. On retrouve ces deux grands artistes dans un clip coloré et très "caliente". La chanteuse barbadienne nous envoûte avec ses danses et ses tenues sexy.



Ce morceau estivale nous fait voyager, et le sample de Maria Maria intégré au refrain est juste parfait. On retrouve l'univers du titre phare des années 90 dans le clip avec les looks de Rihanna : boucles d'oreilles XXL, foulards imprimés, hauts cours, le tout dans des couleurs très flashy.