VIDEOS. Etats-Unis: un trou géant avale une voiture dans la ville de Saint-Louis

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Juillet 2017 à 10:51 | | 0 commentaire(s)|

Un trou géant s'est formé jeudi matin, sur une route dans la ville de Saint-Louis aux Etats-Unis, avalant une berline blanche. Le phénomène reste inexpliqué mais n'a pas fait de blessés.



Les images aériennes et les vidéos des passants sont impressionnantes. Aux Etats-Unis, jeudi matin, un incroyable phénomène s'est produit dans la ville de Saint-Louis, dans l'Etat du Missouri, lorsqu'un trou géant s'est soudainement formé et a avalé une berline blanche qui se trouvait stationnée sur la voie publique rapporte NBC et ABC.



Sur Twitter, les internautes ont partagé de très nombreuses images de cet incident très surprenant, mais qui n'a pas fait de blessés car la voiture avalée était vide. Un incident qui reste inexpliqué



Les autorités de Saint-Louis ne peuvent pas expliquer pour le moment, la cause de cet incident. Il reste que dans les zones urbaines, la formation de tels trous, appelés «sinkholes» ou dolines, peut être provoquée par une rupture des canalisations d'eau enterrées sous la chaussée.



Dans de tels cas, le bitume, privé d'appui sur le sol en fuite, ne résiste pas.



















leparisien.fr

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook