VIe édition du concours littéraire en espagnol: "Promouvoir la langue espagnole au Sénégal" L'Ambassade d'Espagne au Sénégal et l'institut Cervantes à Dakar, en collaboration avec le club, Intelligences Citoyennes, annonce le VIe Concours littéraire en espagnol "Protection de l'environnement, une tâche commune" afin de stimuler la créativité littéraire et sensibiliser davantage sur l'importance de la protection de l'environnement. Une conférence de presse a été tenue en prélude de l’événement, ce matin.

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Mai 2017 à 12:31 | | 0 commentaire(s)|

La section Culturelle de l'Ambassade d'Espagne au Sénégal, Intelligences Citoyennes et l'institut Cervantes à Dakar invitent les étudiants et les professeurs d'espagnol désireux de participer à réfléchir sur l'importance de protéger l'environnement et à réaliser un exercice littéraire en espagnol sur les initiatives communes qui ont abouti, ou qui pourraient être réalisées, dans le but de protéger et de conserver le milieu qui nous entoure.



Considérant que la protection de l'environnement est un problème qui requiert des solutions globales, tout en relevant d'une responsabilité globale, l'Ambassade d'Espagne, Intelligences Citoyennes et l'Institut Cervantes à Dakar invitent les participants à faire un exercice de réflexion et de créativité porté par les initiatives passées, présentes ou futures qui ont déjà eu un impact ou qui pourraient l'avoir sur la protection de l'environnement.



Cependant, tous les lycéens et étudiants du Sénégal pourront y participer en présentant un texte en prose ou en vers, d'une longueur de 1000 mots maximum. Concernant les professeurs d'espagnol au Sénégal, leur texte sera de la même longueur. Ils peuvent écrire sous forme d'essai, reportage ou article journalistique.



Par ailleurs, la date limite des candidatures sera le Vendredi 1er Septembre 2017, et celles-ci doivent être déposées par mail à l'adresse: certamenliterariodakar@gmail.com. Tous les lauréats seront invités au spectacle de la Fête Nationale de l’Espagne, qui sera célébrée au Grand Théâtre National de Dakar, le 6 octobre prochain.



Ndèye Safiétou Nam

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook