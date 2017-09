Vague de contestations à l’APR : Farba Senghor vole au secours de Macky Sall

« C’est indécent d’être limogé et de se rebeller », a-t-il dénoncé, avant de jeter un coup d’œil sur le rétroviseur. « Du temps de Me Abdoulaye Wade, nous avions constaté qu’à chaque remaniement, il y a eu les mêmes réactions ; et j’avais eu la même attitude en dénonçant le comportement de ces ministres qui n’étaient pas honnêtes. On se demande même où sont les valeurs cardinales des Sénégalais. C’est même décourageant pour un président de la République de voir des ministres se retourner contre lui dès qu’ils sont limogés », a laissé entendre Farba Senghor.



Pour lui, « celui qu’on limoge doit avoir la grandeur de partir en toute dignité ». L’ex-ministre assure qu’il ne fera jamais partie de ceux qui empruntent cette voie fractionniste. Même s’il rappelle que Me Wade l’avait appelé pour lui annoncer son limogeage.





La rédaction de Leral.net