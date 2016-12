Vague de «licenciements» à Walfadjri, les précisions de l’administration Une certaine presse a fait état d’une vague de «licenciements » en cours au groupe Wal Fadjri. L’information ayant presque fait le tour du web, l’administration dudit groupe a tenu à apporter un certain nombre de précisions.



Contrairement à ce qui a été dit, il n’est guère question de licenciements, indique l’administration. Qui renseigne que, à l’instar des grandes structures, Wal Fadjri procède, en fin de chaque année, à une revue d’effectifs devant lui permettre d’engager l’année suivante dans les meilleures conditions possibles.



C’est dans ce sens, expliquent les responsables de Walf, que de nombreuses mesures ont été prises. Au nombre desquelles, figure, bien entendu, le non-renouvellement de certains contrats, parmi ceux qui arrivent à terme ce 31 décembre. Tout comme, indiquent-ils, d’autres vont naturellement faire leur entrée. Au rebours de ce qui est dit ici ou là, Wal Fadjri demeure plus que jamais sur ses deux pieds et tend vers un avenir rayonnant.







WALFnet

