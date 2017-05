Vanessa Paradis : son admiration pour sa fille Lily-Rose Depp

Le talent en héritage. Vanessa Paradis était mercredi soir l’invitée de prestige de l’émission «Quotidien» sur TMC. Marraine de l’émission de Yann Barthès, la star était venue présenter son nouveau titre intitulé «Did you really say no ?» L’occasion également pour Vanessa de parler de sa fille, Lily-Rose Depp, devenue en quelques mois à peine la nouvelle chouchou des médias du monde entier. A la fois égérie pour Chanel mais aussi actrice en herbe, donnant la réplique à Natalie Portman et Gaspard Ulliel, Lily-Rose fait ses premiers pas dans le monde de la mode et du septième art à l’image de sa mère : avec talent et fraîcheur. Mais dans son ombre, tout près d’elle, Vanessa veille.



Si elle est heureuse pour sa fille, et qu’elle l’admire pour sa maturité d’esprit, l’actrice avoue avoir eu le coeur qui bat lors de la première montée des marches de Lily-Rose lors du festival de Cannes 2016. «A ce moment là, j’ai le coeur qui bat. Je me dis qu’elle est faite pour ce métier. Elle est tellement belle à regarder mais c’est ce qu’elle a à l’intérieur qui la rend aussi belle hormis cette plastique», confie-t-elle. «La toute première fois, c’était comme un ouragan de la voir partir dans un monde d’adulte».



"C’est un métier qu’elle a choisi"

Avec «La Danseuse» et «Planétarium», Lily-Rose a prouvé qu’elle était prête à conquérir Hollywood. Mais elle a aussi rassuré sa mère. «C’est un métier qu’elle a choisi. Elle est tellement douée et tellement faite pour ce métier», reconnaît Vanessa avant de terminer sur ces mots, plein de tendresse : «J’ai commencé aussi jeune qu’elle donc je comprends qu’elle en ait envie et qu’elle soit prête».