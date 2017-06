Vaste trafic des ordres de missions à l’intérieur du pays Un vaste trafic des ordres de mission délivrés par l’administration aux fonctionnaires en partance à l’intérieur du pays s’opèrent dans les préfectures, sous-préfectures et gouvernances.



Rédigé par leral.net le Mardi 20 Juin 2017 à 07:38 | | 0 commentaire(s)|

De bonnes sources, certains agents véreux de l’Etat se font confectionner des ordres de mission de plusieurs jours,récupèrent leur dotation en carburant et frais de déplacement, sans pour autant bouger de Dakar ou de leur supposé

lieu de départ.



Selon certaines indiscrétions, « ils envoient les ordres de mission via les bus et autres

véhicules de transport en commun, moyennant 5000 à 15000F Cfa. Tout dépend de la distance. Les chauffeurs et autres apprentis sont chargés de viser les ordres de mission auprès des sous-préfectures, préfectures ou gouvernance, pour bénéficier des sommes précitées ».



Les convoyeurs des ordres de mission, nous dit-on, «bénéficient de la complicité de

certains agents subalternes des préfectures et autres sous-préfectures». Ces agents indiquent nos sources touchent « entre 500 et 1000 F Cfa, pour faire signer les précieux sésames à l’Autorité préfectorale ». Ce trafic juteux, se fait au nez et à la barbe de certains préfets, qui se fient uniquement à la supposée probité de leurs agents.

Selon nos interlocuteurs « un ordre de mission visé rapporterait à l’ayant droit qui ne bougent même pas de Dakar ou de son point de départ entre 100000 et 150.000FCfa.

Et même plus ». Ce trafic, révèlent nos sources, «a atteint des proportions inquiétantes, au point de faire perdre à l’Etat plusieurs milliards »



Le Soir





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook