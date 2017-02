Vélingara: Coup de fil aux libéraux du département, Wade l'absent le plus présent L'ancien Président du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade a dû intervenir au téléphone pour galvaniser ses militants orphelins de son absence. En plein rassemblement des libéraux de Vélingara qui recevaient la visite de la direction du PDS, le pape du SOPI a passé son message d'union.

Maître Abdoulaye Wade a marqué de son empreinte la rencontre des libéraux de la localité malgré malgré son absence. Les orateurs , membres de la délégation nationale lui ont servi d'intermédiaires. Et au cours de la réunion, le secrétaire général national du PDS est intervenu en direct au téléphone.



Dans une communication entrecoupée par les aléas du réseau cellulaire, le leader du parti s'adressant au secrétaire général de la fédération par intérim, Mamadou Bayo a dit de manière très brève, " je suis content de votre mobilisation, je vous en remercie et vous félicite. Je félicite Omar Sarr et sa délégation. Comme je vous l'ai dit, vous travaillez à la mobilisation et moi, je vous soutiens".



Une intervention qui a eu le bonheur de soulever des vagues d'applaudissements et d'approbation. Une assistance qui sans doute, était nostalgique des envolées lyriques des années antérieures de leur mentor.



Sur place, le coordonnateur du PDS, Omar Sarr et le porte-parole du parti, El Hadj Amadou Sall se sont mis alors à délivrer le message de l'ancien chef de l'Etat du Sénégal à destination de leurs frères libéraux. "Me Wade nous a demandé de vous livrer un message de remerciements, il vous demande de vous organiser à l'interne, de taire vos querelles pour l'intérêt du parti et de préparer sereinement les élections législatives d'abord puis la présidentielle de 2019. Il souhaite que nous y allions en coalition pour nous donner des chances de travailler pour ce pays en revenant au pouvoir", ont-ils ainsi rappelé.

