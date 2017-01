Vélingara : un bébé de 7 mois se noie dans une bassine d'eau

Dans la nuit du 31 décembre, elle avait obtenu de son mari l'autorisation de se rendre à une réception organisée dans le village à la condition de ramener à la maison son enfant de 7 mois une fois endormi.



Sur les lieux, l'enfant avait fin par s'assoupir. Mais au lieu de rentrer avec lui, la dame est allée le faire coucher dans la chambre de son amie. C'est vers deux heures du matin que la jeune maman décidé de rentrer chez elle.



Elle s'est retrouvée en face de son bébé qui s'est noyé dans la bassine et ses cris ont ameuté tout le voisinage qui n'a rien pu faire pour le sauver. Entendue par les éléments de la Brigade de gendarmerie de Vélingara, Mamadou Mballo qui se trouve être le père de la victime, a engagé la responsabilité de son épouse.



Car a-t-il soutenu, il lui avait expressément demandé de rentrer avec l'enfant s'il s'endormait. Toutefois, fataliste, il a conclu que c'est le sort du destin, " tout est entre les mains de Dieu", lâchera-t-il. Interrogée sur les faits qui lui sont reprochés, D. Baldé a reconnu sa responsabilité sur ce qui est arrivé.



Elle a raconté avoir couché l'enfant dans la chambre après qu'il s'est endormi au cours de la cérémonie, alors qu'il n'y avait personne dans la chambre. Ainsi, tout porte à croire que l'enfant s'est réveillé et a tenté de sortir de la chambre. Etant dans le noir, il est tombé dans la bassine d'où il est mort, noyé. La maman a été arrêtée et déférée au parquet de Kolda ce mercredi 4 janvier avant d'être placée sous mandat de dépôt.



Source enquête