Donald « le dragueur » Trump a encore frappé ! Alors qu’il discu­tait avec le Premier ministre d’Ir­lande, le président "orange" a tout arrêté pour s’in­té­res­ser de près à une jour­na­liste présente dans le bureau ovale.



Donald Trump et les femmes, c’est une longue histoire. Le président améri­cain, qui s’était retrouvé au cœur de nombreuses polé­miques pour sa concep­tion très parti­cu­lière des rapports hommes-femmes lors de la campagne élec­to­rale, vient à nouveau de s’illus­trer.



Fort heureu­se­ment, ce n’est pas cette fois-ci pour avoir dit qu’on peut « attra­per une femme par la ch*tte » ou pour une énième accu­sa­tion d’agres­sion sexuelle. Si le Président a suscité l’éton­ne­ment, c’est pour avoir inter­rompu une conver­sa­tion télé­pho­nique avec le Premier ministre irlan­dais pour se mettre à faire des compli­ments à une jour­na­liste présente lors de l’ap­pel.



Un moment très gênant, visible en vidéo – les appels entre Donald Trump et ses homo­logues sont régu­liè­re­ment filmés – où l’on voit le succes­seur de Barack Obama entouré de camé­ras et de conseillers, dire à Leo Varad­kar : « On a beau­coup de votre presse irlan­daise ici qui nous regarde. »



Une petite phrase dite en fixant préci­sé­ment, une personne située hors champ à laquelle Donald Trump s’adresse direc­te­ment (tout en la montrant du doigt) : « Vous êtes d’où ? Allez-y, venez ici, venez ici, lui lance-t-il. Vous êtes d’où ? On a toutes ces belles jour­na­listes irlan­dai­ses… ». Gênée, la repor­ter – qui ressemble beau­coup à Ivanka Trump, la fille du Président – appa­raît alors et répond en donnant le nom de son média ainsi que son iden­tité, avant de repar­tir aussi sec.



Visi­ble­ment très content de lui, Donald Trump répète ces infor­ma­tions au Premier ministre irlan­dais (qui poireaute toujours au télé­phone) et ajoute : « Elle a un joli sourire sur son visage. […] Je suis sûr qu’elle vous traite bien. » Bah oui, c’est lié, évidem­ment…