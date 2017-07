Venezuela : coup d'état de la CIA ou coup monté ? Le mystère de l'attaque à l'hélicoptère

Rédigé par Khary DIENE le 1 Juillet 2017 à 13:44 | Lu 641 fois

Les images de l'"attaque" de la Cour suprême de Caracas, diffusées sur les réseaux sociaux, montrent l'hélicoptère survoler Caracas. On ne voit pas clairement s'il lance effectivement des grenades sur le bâtiment. On entend juste des détonations au loin.Dénonçant une "attaque terroriste" et une tentative de coup d'Etat, le président socialiste Nicolas Maduro a placé les forces armées en état d'alerte.