Vente aux enchères des africains en Lybie : Les jeunesses d’AJ/PADS s’indignent et dénoncent le mutisme de l’Etat sénégalais Par le biais d’un communiqué qui nous est parvenu, faisant suite à une Assemblée générale de la région de Dakar, ce samedi 18 novembre, les jeunesses d’AJ/PADS, se sont prononcées sur la situation des africains noirs dont des Sénégalais, qui sont en train d’être vendus comme esclaves sur des marchés hebdomadaires en Libye.

« Il est vrai que notre capacité d’indignation est quotidiennement sollicitée au point qu’on se demande parfois s’il en reste. Nous savons tous depuis toujours que l’esclavage est encore en vigueur sous sa forme classique à travers le monde, particulièrement dans les pays arabes. Mais ce qui se passe en Libye doit être une occasion particulière pour ramener à la surface la responsabilité directe des régimes africains décadents, qui font la honte de leur peuple », note-t-on sur ledit communiqué.



Interpellant les gouvernants africains, cette jeunesse d’AJ/PADS dénonce la politique européenne pour empêcher les migrants africains de franchir leurs frontières. « On dénonce à juste titre l’Europe et ses accords avec la Libye, pour empêcher les émigrants africains de franchir les frontières européennes après qu’ils ont installé la pagaille en Libye, en assassinant le Colonel Mouammar Kadhafi. Toutefois, dans ce crime contre l’humanité qui est en train d’être commis en Libye, nous interpellons les gouvernements africains particulièrement le nôtre », ajoute la même source.



Par ailleurs, le communiqué a interpellé l’état sénégalais, qui selon lui, "n’a jamais essayé d’aider sa jeunesse torturée en Lybie, sur cette situation. Nous savons tous que nos frères et sœurs sénégalais meurent sur les déserts maliens, algériens et libyens et en mer Méditerranée. Qui a entendu une seule fois le gouvernement Sénégalais communiquer sur le phénomène ? Qui a jamais entendu publier des statistiques sur ces morts et ces disparus ?



Qui a jamais entendu parler de protestation même formelle du gouvernement sénégalais en direction de la Libye, si ce n’est le communiqué lapidaire qu’il vient de faire paraitre ? Personne assurément. Nous ajoutons cependant que, de même qu’il serait profondément malhonnête de n’accuser que l’Europe et les pays esclavagistes, de même il serait tout aussi malhonnête de n’accuser que le gouvernement sénégalais. Que fait l’opposition sénégalaise de son côté, pour afficher sa colère et mettre la pression sur le gouvernement pour le contraindre à prendre en charge ce crime ignoble ? Jusqu’ici rien du tout, du moins à notre connaissance !".



Ainsi, les jeunes d’AJ/PADS par le biais dudit communiqué, ont demandé que "toutes les forces politiques et sociales du pays éprises de justice se retrouvent pour une marche massive de protestation contre les auteurs et les commanditaires de cet esclavage déclaré crime contre l’Humanité depuis très longtemps.et pour une introspection. Il nous faut changer de cap !".









Fanta DIALLO BA

