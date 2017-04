Vente d'armes à Kolda: Le mécanicien écope de six mois d’emprisonnement ferme

Le tribunal de grande instance de Kolda a condamné Malang Konté à six mois d’emprisonnement ferme. Il a été reconnu coupable de détention, transport et importation d’armes de la 2e et 3e catégorie, sans autorisation administrative. Le mécanicien Malang Konté a abandonné son métier favori, pour se lancer dans cette vente d’armes. Dans ses nombreux déplacements qui le conduisent à plusieurs localités, le mécanicien est arrêté à Diacounda, région de Sédhiou par les militaires en faction qui fouillaient les véhicules de transport.



Ces militaires ont découvert pardevers lui, sept armes (4 fusils et 3 pistolets) qu’il transportait. Il a été arrêté et mis à la disposition de la gendarmerie de Bounkiling qui l’a déféré au parquet de Kolda. Après son audition, il a été conduit à la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Kolda. Ainsi, devant la barre du tribunal de Grande Instance de Kolda, le prévenu a reconnu les faits. Le tribunal l’a donc reconnu coupable de détention, de transport et d’importation d’armes de la 2e et 3e catégorie sans autorisation administrative. Malang Konté va devoir passer six mois de sa vie en prison.

