Vente d’électricité : le Mali premier client du Sénégal Chose promise chose faite. Le président de la république Macky Sall avait promis, lors de l’inauguration de la centrale solaire de Malicounda, que le Sénégal allait bientôt être en mesure de vendre de l’électricité aux pays voisins. Ceci est devenu une réalité. En effet, le Sénégal va vendre 20 mégawatts de sa production au Mali. La convention a été signée lundi dans les locaux de la direction générale de la Senelec par le Directeur Général de Société nationale d’électricité (Senelec), Mouhamadou Makhtar Cissé et son homologue de l’électricité du Mali (Edm), Dramane Coulibaly. Pour les deux hommes cette coopération entre dans le cadre de l’intégration communautaire et l’échange d’énergie entre les deux pays.

Le Sénégal est désormais présent sur le marché de l’énergie comme vendeur. Une convention de commercialisation d’électricité vient d’être signée entre le Sénégal et le Mali. En d’autres termes, le Mali est le premier pays à qui le Sénégal vend de l’électricité d’une capacité de 20 mégawatts sur sa réserve de 100 mégawatts.



Selon le directeur général de L’Edm, cette « convention est très importante et symbolique pour les deux pays. En dehors de cette session d’énergie, c’est une coopération sous régionale que nous souhaitons mettre en place. Le Sénégal a toujours répondu présent quand le Mali a toujours fait la demande. Et quand le Mali traversait des moments difficiles, le Sénégal a accepté de mettre ses installations à notre disposition pour nous permettre de transporter de l’électricité jusqu’au Mali », explique M. Coulibaly.



A l’en croire, "ils ont travaillé avec l’ensemble des collègues pour que cette coopération puisse apporter des solutions immédiates" Selon toujours lui "cette convention est très importante d’autant plus que cette année, car dans cette semaine, le Mali organise le sommet de la France-Afrique et après cela, il y a la coupe d’Afrique des nations, pour dire que l’appui du Sénégal est plus que salutaire et que ces 20 mégawatts vont régler beaucoup de problème au Mali", avant d’ajouter que « ces genres de coopérations vont se poursuivre dans d’autres domaines au niveau de la formation et d’échange d’énergie », a-t-il conclu.



A son tour, le directeur de la Senelec, Makhtar Cissé se dit satisfait de cet acte symbolique qui montre que les deux pays sont des partenaires naturels. « Le Sénégal a vendu 20 mégawatts de sa production pour permettre aux populations maliennes de dépasser cette période de déficit qui ne sont pas les même dans notre pays et qui justifie cette échange d’énergie », renseigne le directeur général.



Il rassure que si le Sénégal vend de l’électricité c’est parce qu’il en a la capacité de satisfaire la demande chez nous. Il précise que « le président de la république nous a instruit de passer d’acheteur à vendeur, puisque le Sénégal a d’importantes découvertes de gaz et de pétrole et il ne faut pas attendre que cette perspective heureuse traduise en réalité d’exploitation pour être présent sur le marché et que nous nous positionnons ainsi sur le marché malien en matière d’énergie ».



Toujours au Dg de la Senelec de dire que l’aspect commercial n’est pas important, mais, le choix de renforcement de lien d’intégration entre les deux pays, ce qu’il faut mettre en valeur. Commençant la vente de l’électricité, au Mali, il se dit vouloir être présent sur le marché africain voire mondial, « le Mali est notre premier client dans le monde est nous espérons aller au-delà de ces 20 mégawatts en fonction de la disponibilité que nous aurons dans notre parc. En fait c’est l’avenir du marché de l’énergie que nous sommes en train de construire dans la sous-région », a conclu Makhtar Cissé.



Cheikh Makhfou Diop, Leral.net



