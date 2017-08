Vente de décodeurs TNT non homologués: Le marché électronique nettoyé par la direction du Commerce intérieur

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Août 2017 à 21:42 | | 0 commentaire(s)|

Les différents marchés électroniques (à Dakar comme en région) sont investis depuis quelques semaines, par les éléments de la Direction du Commerce Intérieur dirigée par Monsieur Ousmane MBAYE, qui ne cessent de faire des saisies sur des milliers de décodeurs TNT non homologués et pirates.



Ces opérations sont menées avec beaucoup de rigueur et d'efficacité pour combattre la vente des décodeurs TNT non homologués dont l’importation en vue de la vente, est formellement interdite au Sénégal.



De plus, leur commercialisation sur le marché porte préjudice aux populations car une fois que le cryptage ou le basculement seront effectués par l’opérateur national, les usagers disposant de ce type de décodeurs, ne recevront plus d’image.



La protection des entreprises sénégalaises mais aussi des usagers est, en effet, indispensable dans ce genre de projet de Partenariat Public-Privé. Les opérations menées par les collaborateurs du Ministre du Commerce, du Secteur Informel, de la Consommation, de la Promotion des produits locaux et des PME, entrent dans le cadre de la protection des consommateurs instruit par le chef de l'Etat, M. Macky SALL.



Le gouvernement a depuis longtemps codifié et réglementé la vente des décodeurs de la TNT par un arrêté ministériel réglementant la distribution desdits décodeurs. Faut-il le rappele, seul le décodeur TNT homologué par l’Etat et identifié dans le réseau TNT permettra la réception du signal de la télévision numérique terrestre.



La Rédaction

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook