Vente de migrant en Libye : Decroix ne rate pas l’Etat du Sénégal Le député de l’opposition Mamadou Diop Decroix a descendu l’Etat du Sénégal en soutenant que cet Etat n’a pas joué son rôle sur la question de la Libye. Il s’est prononcé ce samedi lors d’une séance plénière sur le projet de l’adoption de budget 2018 du ministère des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur.

Samedi 25 Novembre 2017

Le député de l’opposition Mamadou Diop Decroix n’a pas raté l'occasion de descendre l’Etat du Sénégal sur la question de la Libye. Selon lui, l’Etat du Sénégal dit souvent n’être pas au courant de ce qui se passait à Libye. Mais, cela est totalement faux. Depuis décembre 2016, des missions conjointes sont parties en Libye et au Maroc pour faire l’état des lieux. Et à leur retour, ils ont fait un rapport, mais, l’Etat du Sénégal n’a même pas réagi.



« Nos Etats étaient aux courants, mais, ils n’ont pas joué leur rôle. Ils ont attendus que la CNN montre des vidéo et après », regrette Decroix. Et ajoute : « Ce qui se passe à Libye est grave. Des milliers de personnes vivent des situations graves ».



Thierno Malick Ndiaye

