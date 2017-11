Vente de migrants en Libye - « Je suis dégoûté, outré et blessé. Je me sens insulté », dixit Doug E Tee « Je suis dégoûté, outré et blessé. Je me sens insulté », a réagi Doug E Tee au micro de leral.net, samedi dernier lors d’un rassemblement intitulé « Non à toutes formes d'esclavage », à la place de la Nation (ex-Obélisque). Avant de conclure son propos, il a vivement conseillé à nos gouvernements, de régler le lancinant problème de l’emploi des jeunes.

