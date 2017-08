Vente de riz impropre à la consommation: Une femme et son frère arrêtés à Yeumbeul

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Août 2017 à 13:49 | | 0 commentaire(s)|

La police de Yeumbeul a procédé ce mercredi matin, à la saisie de quatre tonnes de riz impropres à la consommation.



Selon la Rfm, il s’agit du riz destiné au bétail et une femme et son frère ont été interpellés et placés en garde-à-vue pour l'avoir proposé à la vente.



Selon des sources policières, les suspects devront être présentés au procureur de la République, et il serait probable qu’ils soient déférés au parquet, ce jeudi 17 août.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook