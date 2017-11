Vente des migrants en Libye : la profonde analyse de Nitt Doff

Le jeune rappeur Niit Dof demande aux dirigeants sénégalais de prendre leurs responsabilités et de mettre un système qui protège ses ressortissants. Il a réagi au micro de leral.net samedi dernier lors du Rassemblement " Non a toute forme d'esclavage" à la place de la nation (ex obélisque) pour s’indigner face à la vente de migrants relayée par la CNN.

