Vente des migrants en Lybie : Penda Mbow crie son indignation et interpelle les dirigeants africains

Jeudi 16 Novembre 2017

Le professeur Penda Mbow s’est dit « scandalisée et choquée », suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo montrant une scène de vente aux enchères de migrants en Lybie. La scène a été filmée par une équipe de journalistes de la chaîne américaine CNN, qui a aussi recueilli des témoignages sur la réalité de l’esclavage en Libye.



«Je suis scandalisée et choquée par ces informations qui nous parviennent des grandes chaînes de télévision internationales. On ne peut pas être en plein 21e siècle et avoir à un trafic aussi intense d’esclaves », s'est exprimée sur la RFM, l’universitaire, qui appelle les dirigeants africains à réagir.



«Les jeunes gens à la fleur de l’âge qui cherchaient de meilleures conditions de vie, se trouvent pris en étau dans l’enfer libyen. Il faut absolument que les dirigent africains réagissent cette situation. Que chaque état aille chercher ses propres ressortissants et les tirer des griffes de ces négriers (des temps modernes) », a-t-il lancé.



Penda Mbow appelle aussi l’Union africaine à reprendre le débat sur la traite de personnes, encore en cours dans certains pays d’Afrique.



S’adressant à la jeunesse africaine, elle a souligné qu’il ne sert à rien d’émigrer pour se retrouver dans cette situation. «Restons en Afrique et transformons les réalités africaines », a-t-elle conclu.

