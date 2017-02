Vérité sur l'affaire des proches de Jammeh

La vraie histoire de certains proches de Yahya Jammeh. Ces derniers avaient été arrêtés par la police sénégalaise dans la localité de Karang près de la frontière avec la Gambie. Contrairement à ce qui a été écrit, ils n'ont pas été abandonnés en Guinée-Conakry par leur désormais ex-mentor, mais bien à Malabo, en Guinée équatoriale.



Selon des informations glanées du coté de la Dic, il s'agit de quatre individus: un photographe, un cameraman, un commandant et un capitaine. Ils ont eu la malchance de tomber sur un barrage de la police alors qu'ils tentaient de regagner Banjul en provenance de la Guinée équatoriale. Etant donné qu'ils étaient suspects aux yeux de nos limiers, ils ont été tout simplement cravatés et conduits à la Dic. La police qui n'avait rien à leur reprocher après les avoir auditionnés, a préféré les relâcher.



Quant au chef des Jungulars (escadrons de la mort de l'ex-Président Gambien), le sinistre Borra Colley qui avait été arrêté dans la même période, il a été déféré au parquet par la Dic et écroué, au terme d'une procédure distincte.



La Tribune