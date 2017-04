Vers la construction de "grands marchés modernes" à Kaolack et Diamniaddio (OFFICIEL)

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Avril 2017 à 10:19 | | 5 commentaire(s)|

Dakar, 19 avr (APS) - Le président de la République a demandé mercredi au gouvernement "d’engager la réflexion en vue de la construction d’un marché moderne" à Kaolack (centre) et de "hâter l’exécution du projet de réalisation d’un grand marché d’intérêt national à Diamniadio", la nouvelle ville en construction dans le département de Rufisque, à la sortie de Dakar, a appris l’APS de source officielle, mercredi.



Macky Sall, présidant mercredi la réunion hebdomadaire du gouvernement, a demandé "aux ministres en charge des Finances, du Commerce et de la Gouvernance locale, en relation avec le maire de Kaolack, d’engager la réflexion en vue de la construction d’un marché moderne intégrant toutes les commodités requises", rapporte le communiqué du Conseil des ministres. Il abordait, lors de cette réunion, la question de la réhabilitation et de la modernisation des marchés, centres commerciaux et artisanaux, "suite aux incendies survenus au niveau des marchés ’Zinc’ de Kaolack et des HLM de Dakar", rapporte le texte. Il ajoute qu’à ce sujet, le chef de l’Etat a exprimé "toute la solidarité de l’Etat envers les commerçants", avant de demander au gouvernement de "hâter l’exécution du projet de réalisation d’un grand marché d’intérêt national à Diamniadio, et de procéder à l’examen rapide des modalités de régulation des baux à usage commercial, afin de faciliter l’installation adéquate des activités économiques".

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook