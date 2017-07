Vers la tenue de la Can en juin avec 24 équipes

Le groupe de travail chargé de réfléchir sur la périodicité de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) a recommandé la tenue de cette compétition en juin tous les deux ans, tout en préconisant l’augmentation du nombre de participants de 16 à 24 nations, a appris l’envoyé spécial de l’APS.



Les membres de cette instance ont procédé à la restitution du résultat de ses réflexions, ce mercredi, au Centre international des conférences de Rabat, avec notamment le maintien de la périodicité de la CAN à deux ans.



Ils ont cependant suggéré qu’elle soit organisée en juin-juillet et dans les années impaires, avec possibilité de reporter la compétition en janvier "si le climat n’est pas bon pour le pays organisateur’’.



Cela garantirait des solutions à "tous les problèmes liés à la libération des joueurs lorsque la compétition a lieu en janvier-février", font-ils valoir, avant de souligner que la Confédération africaine de football a intérêt "à passer à 24 équipes en phase finale de CAN".



Le groupe de travail mis en place par les nouvelles autorités de la CAF a, par ailleurs, indiqué que dans le cadre des changements à apporter, "les préliminaires combinées présentaient un avantage certain pour les associations nationales membres".



Ces recommandations doivent être examinées par l’assemblée générale et le comité exécutif de la CAF avant d’être entérinées.

