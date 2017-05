Vers un report des élections législatives, selon Omar Faye de Leral Askan Wi A côté du vice-président de Rewmi qui constate un net retard dans la distribution des cartes d'électeurs, le leader du mouvement citoyen Leral Askan Wi est monté au créneau pour éclairer la lanterne des populations sur les véritables raisons de ce retard et sur un risque de report des élections législatives.

Selon Amar Faye, la seule et unique raison de ce retard se trouve dans le fait que l'entreprise en charge de la confection des cartes biométriques est épinglée et ne dispose plus des ressources pour effectuer le travail. "La société Iris est épinglée dans son pays et ses dirigeants sont sous contrôle judiciaire. Ils n'ont plus aucun sou pour respecter les termes du contrat qui leur a été passé à travers un gré à gré de 50 milliards de francs CFA malgré les avertissements faits à l'Etat",a informé le leader de Leral Askan Wi.



Concernant l'information sur le nombre de cartes déjà distribuées , Omar Faye révèle que "pour ce qui concerne les cartes qui ont été distribuées, les 90% sont celles qui ont été confectionnées pour les proches du pouvoir. A ce stade, si ce ne sont que ceux qui ont reçu leurs cartes qui doivent voter, la coalition au pouvoir allait remporter les Législatives à plus de 80%", a averti Omar Faye. Tout de même, Omar Faye est convaincu qu'au rythme où vont les choses, on risque de reporter le scrutin. "Macky Sall est en train de réfléchir sur le format à utiliser pour reporter le scrutin parce que les tendances ne lui sont pas favorables", a-t-il encore soutenu.



