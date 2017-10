Vibe Radio : Une nouvelle grille de programme pour plus de musique et d’ambiance Sénégalaise Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Octobre 2017 à 17:10 commentaire(s)|

La radio urbaine fait sa rentrée 2017/2018 et la grille a été revisitée pour encore plus de sensations et de proximité avec les auditeurs. Et qui dit nouveautés à l’antenne, dit nouveaux visages et nouveaux contenus.

La journée démarre dès 6h avec le 6Neuf énergisée par Otis & Anna. A 10h, Ninou électrise carrément la bande fm avec le Vibe Up jusqu’à13h.

L’après-midi et le soir, place aux émissions musicales :



Pour cette rentrée, la radio au logo violet vient d’ajouter à sa grille deux programmes orientées vers le show et l’animation Sénégalaise :



Justement pour assurer le show, deux nouvelles recrues : Le gendre idéal, Aba No Stress (aussi à la 2S TV) pour le



Disponible sur la fréquence 102.3 fm, Vibe Radio diffuse également ses programmes en live vidéo sur Facebook, YouTube et Dailymotion. Les stars sénégalaises et internationales défilent dans les studios de la Place de l’Indépendance.

Innovation et proximité avec l’écosystème musical ont permis d’installer, en 2 ans seulement, Vibe Radio dans le Top 10 des radios au Sénégal.

