Vicente del Bosque sur Zidane: « On ne peut pas gagner autant par chance » Sur les ondes de la "Cadena Ser", l'entraîneur de l'année 2012, Vicente Del Bosque s'est montré très élogieux concernant le travail du Français. Zinedine Zidane fait en ce moment un travail formidable à la maison blanche.

« L’impact de Zidane au Real Madrid est comparable à celui de Pep Guardiola au Barça. Ce sont des cas similaires. Ils ont placé des joueurs de devoir, très travailleurs, au milieu de terrain et ils ont tout développé à partir de là. On ne peut pas gagner autant de titres par chance. Les faits disent une chose, le Real Madrid est la meilleure équipe d’Europe », a souligné Vicente Del Bosque.





Vainqueur de la Liga (2017), de la Ligue des Champions (2016, 2017), de la Supercoupe d'Europe (2016, 2017) et de la Coupe du monde des clubs (2016), l'ancien numéro 10 des Bleus a déjà tout gagné ou presque en tant qu'entraîneur.



Et la razzia n'est peut-être pas terminée alors que se profile la Supercoupe d'Espagne face au FC Barcelone.



Lui qui connaît bien la maison blanche puisqu’il a apporté aux Merengue 6 trophées entre 1999 et 2003 dont deux championnats et deux Ligues des Champions.



Selon Del Bosque, Zidane a réussi ces vingt premiers mois à la tête de la maison blanche.



Zizou dépasse Del Bosque



Zinedine Zidane est devenu à Skopje, le premier entraîneur madridista à remporter à deux reprises la Supercoupe d'Europe. L'entraîneur français a pris le large par rapport à Vicente Del Bosque et Carlo Ancelotti, les deux autres coachs à avoir décroché ce titre.



De plus, Zidane possède aussi une Supercoupe d'Europe comme joueur, correspondant à l'édition 2002 durant laquelle le Real avait battu Feyenoord à Monaco.



Depuis qu'il est arrivé sur le banc du Real Madrid en janvier 2016, Zidane compte déjà six titres à son compteur. Sauf la Liga, les cinq autres trophées sont intervenus lors de finales où le Français possède un taux de 100 % de réussite: deux Ligues des Champions, un Mondial des Clubs et deux Supercoupes d'Europe.



Zinedine est plus que jamais le Dieu du Foot comme l’avait évoqué en 2006, Thierry Henry : « dieu est de retour » pour montrer la suprématie de Zizou. C’était dans un contexte où il avait arrêté sa carrière et il avait accepté par la suite de revenir pour aider les Bleus à qualifier à la coupe du monde 2006.





