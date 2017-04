Victime d'une campagne d'affichage: Aliou Sall hausse le ton et avertit Malick Gakou

Le ton monte entre Malick Gakou et Aliou Sall. A l'origine, le maire de Guédiawaye accuse le Président du Grand Parti de s'être livré à une campagne de dénigrement contre sa personne à travers des affiches. Le frère du Président Macky Sall qui présidait ce samedi, une assemblée général de Benno Bokk Yaakaar locale, a lancé un avertissement "solennellement" à Malick Gakou et promis une riposte à la mesure de l'attaque.



"J'ai vu la campagne d'affichage et d'insultes sur ma personne faite par les jeunes du Grand Parti. Si ça recommence, je vais écrire sur les murs de Guédiawaye sur Malick Gackou. Il faut ça soit très clair, c'est la dernière fois que je l'avertis. Si on me calomnie ou on m'insulte sur les murs de Guédiawaye, je vais faire des campagnes d'affichage et pas pour l'insulter mais pour dire qui est véritablement Malick Gackou parce que nous le connaissons très bien. Alors qu'il me laisse en paix, s'il veut la paix ", a-t-il averti.



Auparavant, le maire de Guédiawaye a présenté une liste de ses chantiers et des projets qu'il compte lancer très prochainement, soulignant que son "adversaire" n'a rien fait pour Guédiawaye lorsqu'il occupait diveress fonctions au défunt Conseil régional et dans le gouvernement. " Il était Président du Conseil régional puis ministre des Sports et ministre du Commerce et il avait la possibilité de faire des choses à Guédiawaye. Est-ce que vous pouvez me citer une seule réalisation visible qui porte son empreinte? Donc ce gars-là, ne peut pas me donner des leçons, car il n'a rien fait pour Guédiawaye, et pour moi, il est disqualifié", a-t-il dit, sous les applaudissements de ses partisans.

