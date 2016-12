Victime du "syndrome du salon de beauté", un Britannique a fait un AVC après être allé chez le coiffeur On l'appelle le "syndrome du salon de beauté". Se faire laver les cheveux chez un coiffeur peut entraîner un accident vasculaire cérébral via une pression excessive sur le cou. C'est ce qui est arrivé à un Britannique, rapporte ce lundi 12 décembre le Times.

Dave Tyler, 45 ans, un habitant de Brighton, s'est effondré en 2011 au beau milieu d'un rendez-vous professionnel deux jours après être allé chez le coiffeur, selon le quotidien britannique.



Transporté en urgence à l'hôpital national de neurologie et de neurochirurgie de Londres, il s'est vu poser une question surprenante: "Vous êtes-vous fait couper les cheveux récemment?"



Pression excessive créant un caillot de sang



Les médecins estiment qu'au moment où il se faisait laver les cheveux, son cou a pu être étiré et subir une pression excessive, endommageant une artère et créant un caillot qui s'est ensuite logé dans son cerveau.



Bien que très rare, ce "syndrome du salon de beauté" est étudié et des cas ont été rapportés dans les publications médicales depuis plus d'une décennie, écrit le quotidien britannique qui site deux exemples antérieurs, l'un à Poole (sud de l'Angleterre) en 2000 et un second en janvier 2014 à San Diego aux Etats-Unis.



Dave Tyler a passé trois mois à l'hôpital et marche aujourd'hui à l'aide d'une canne mais ne pourra plus conduire parce qu'il souffre de troubles de la vue.



Il a attaqué le salon de coiffure, arguant que son cou n'avait pas été suffisamment protégé, mais a finalement obtenu 90.000 livres d'indemnités dans un accord ayant évité un procès, selon la même source.



