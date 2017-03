Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Victo­ria Beck­ham est toujours en très bons termes avec les autres Spice Girls Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Mars 2017 à 18:48 | | 0 commentaire(s)| Dans une inter­view pour l’émis­sion améri­caine « The Today Show », Victo­ria Beck­ham s’est confiée sur sa rela­tion actuelle avec les autres Spice Girls.

Effec­ti­ve­ment, Posh Spice est deve­nue une styliste recon­nue, mère de quatre enfants et épouse accom­plie. Durant cette même inter­view, l’ex-chan­teuse a par ailleurs glissé, comme à son habi­tude, un petit mot pour son mari, David Beckam: « C’est mon âme sœur, c’est un mari et un père incroyable (..) on forme une très bonne équipe et je suis très heureuse » a-t-elle ajouté. Le temps où elle montait sur scène et faisait le tour du monde avec ses copines, semble donc bel et bien révolu. Quand en janvier dernier, le jour­nallais­sait entendre que Victo­ria Beck­ham avait fait appel à des avocats pour empê­cher la nouvelle tour­née des Spice Girls, on se disait que celle-ci entre­te­nait certai­ne­ment des rapports très houleux avec ses anciennes collègues. Mais il n’en rien, bien au contraire. Sans pour autant confir­mer ou infir­mer cette infor­ma­tion du tabloïd britan­nique, Posh Spice a en revanche anéanti les chances de revoir les cinq filles à nouveau réunies sur scène.Dans une inter­view accor­dée pour l’émis­sion de télé­vi­sion améri­caine « Today Show », la star a confié : «».Quant à ses rela­tions avec Mel C, Mel B, Geri Halliwell et Emma Bunton, Victo­ria a rajouté : «».Effec­ti­ve­ment, Posh Spice est deve­nue une styliste recon­nue, mère de quatre enfants et épouse accom­plie. Durant cette même inter­view, l’ex-chan­teuse a par ailleurs glissé, comme à son habi­tude, un petit mot pour son mari, David Beckam: «» a-t-elle ajouté. Le temps où elle montait sur scène et faisait le tour du monde avec ses copines, semble donc bel et bien révolu.



