Victoire de Benno à Dakar : Manko dénonce des "résultats préfabriqués" et annonce des recours Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Août 2017 à 11:30

La coalition Benno Bokk Yaakaar a été déclarée jeudi, vainqueur des Législatives du 30 juillet à Dakar. La liste dirigée par le ministre Amadou Bâ a obtenu 114603 voix contre 111849 voix pour son concurrent immédiat, Manko Taxawu Senegaal?, soit une différence de 2454 voix, selon la Commission départementale de recensement des votes.



La coalition Manko Taxawu Senegaal par le biais de son mandataire, Moussa Sow a aussitôt rejeté ces chiffres, affirmant que c’est des «résultats préfabriqués avec la complicité de l’administration territoriale à travers deux modes opératoires ».



«Le premier porte sur le fichier des électeurs par bureau de vote. La loi électorale dans son article 11 dit de manière très claire : Le fichier des électeurs par bureau de vote doit être remis aux représentants de partis et coalition 15 jours avant le vote. Non seulement, nous l’avons reçu un peu tard, c’est-à-dire le 21 juillet, mais, ce fichier est différent de celui que détenaient les Présidents de bureaux de vote, les membres de la Cena et les représentants de Benno Book Yaakaar. Il y a un écart de 18 000 voix entre le fichier que nous avons reçu et ce fichier-là (…)



La deuxième chose porte sur ce que j’appelle la victoire des ordres de mission. Pour la première fois à Dakar, nous avons vu 7700 ordres de mission dont plus 1000 aux Parcelles Assainies et plus 1000 à Grand Yoff. Ces ordres de mission non signés par la Cena, ont été attribués à des personnes qui n’avaient pas droit.



Et, l’article L69 est très clair sur les bénéficiaires de ce genre d’ordre de mission. Ce sont ces modes opératoires qu’ils ont utilisés pour arriver à ce résultat préfabriqué », a expliqué à la presse à Moussa Sow, mandataire de Manko à sa sortie du Tribunal de Dakar.



«Quand nous avons retravaillé sur ces chiffres, nous nous sommes arrivés à un résultat qui donne Manko Taxawu Senegal largement vainqueur avec 111000 voix contre près de 108 000 voix pour Benno », a-t-il ajouté M. Sow qui annonce un recours de sa coalition devant les instances habilités et dit espérer que le droit sera dit.

