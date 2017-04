Vidéo - ​LES FOLLES REVELATIONS DES EX Y’EN A MARRISTES: «Thiat, Fadel Barro, Simon et les 515 millions Fcfa…» Depuis hier, un mouvement citoyen dénommé « Yaakaar Bou Tass », est né des flancs de Y’en marre. Les dirigeants de ce nouveau mouvements dénoncent la gestion jugée opaque de Y’en a marre. Ils Interpellent le trio Thiat, Fadel Barro et Simon sur les 515 millions reçus ces derniers mois par le mouvement.



Voici une information qui a échappé les Apéristes qui cherchent vaille que vaille à démystifier les membres de Y’en a marre. Si on se fie aux révélations de Mamadou L. Gueye Alias Master Nomila, un des fondateurs de ce mouvement citoyen, « Y’en a marre recevait des fonds des bailleurs et de Macky Sall. Les dirigeants de ce mouvement étaient dans leur bamboula. Maintenant, on leur a fermé le robinet et ils veulent faire du chantage. Si Y’en a marre à des problèmes avec Macky Sall, qu’il aille le régler avec le Président de la République, en catimini, comme il avait l’habitude de le faire. Il ne fait pas qu’on n’associe la population dans leurs affaires personnelles. » Pis, cet ex membre de Y’en a marre alerte les Sénégalais sur les activités illicites de son ex mouvement. « Que les Sénégalais sachent que Y’en a marre est une bande d’affairistes. Ils ont reçu à maintes reprises de fortes sommes sans que l’opinion ne soit au courant. Y’en a marre a reçu 15 millions des mains d’une fondation Prince Clow et 500 millions du projet « Tabah Eleuk », qui n’a pas été matérialisé alors que les fonds sont disponibles depuis. Nous signons et nous persistons que cet argent a été dilapidé par cette bande », a révélé Master Nomila.



