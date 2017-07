Vidéo-1000 cartes d’électeur saisies sur deux jeunes à Fass : Barthélémy Dias crie au vol, Bamba Fall indexe Macky Sall

La coalition Mankoo Taxawu Senegaal du département de Dakar a saisi hier, un lot de 1000 cartes d’électeurs sur deux jeunes à Fass Delorme. Les propriétaires de ces cartes sont censés voter au lycée Ngalandou Diouf, qui se trouve dans la commune de Mermoz Sacré-Cœur. Barthelemy Dias a livré les deux jeunes à la gendarmerie de Thiong, où il a déposé une plainte.



Samba Bâ et « Boy Poulo » ont été retrouvés hier en possession d’un lot de 1000 cartes d’électeurs à Fass Delorme. Ils étaient en train de distribuer des cartes dans ce quartier. Des cartes dont les propriétaires doivent voter au lycée Ngalandou Diouf, dans la commune de Mermoz Sacré-Cœur.



Acheminés à la mairie de Medina par Bamba Fall et Barthelemy Dias, les deux jeunes ont été entendus. Ils auraient déclaré que c’est l’adjoint au sous-préfet des Almadies, qui leur a remis les cartes.



Dias-fils a déclaré que : « Des individus ont été appréhendés par la caravane de Mankoo Taxawu Senegaal de la Medina. Ces individus n’ont rien à voir de près ou de loin avec le processus électoral. Comment est-ce que deux jeunes, originaires de Matam, peuvent-ils être en possession de cartes qui sont supposées voter au centre Ngalandou Diouf de Mermoz ? »



Le députe-maire d’ajouter « si Macky Sall croit qu’il va voler les élections à Dakar, il se trompe lourdement. Apres avoir tenu Khalifa en prison, il ne lui reste rien que de pouvoir trouver une formule pour voler ces élections. Ceux qui sont à l’origine de cette fraude, exploitent la misère de ces jeunes. Ces derniers ont bien expliqué d’où ils ont pris les cartes. Ils ont dit qu’ils sont payes tous les mois par la sous-préfecture. »



Lui emboîtant le pas, Bamba Fall accuse le Président Macky Sall d’être l’auteur des faits. « Macky Sall nous a vraiment déçus. En sachant qu’il va perdre les élections, ce qui lui reste, c’est de voler les cartes », dit-il.



L’édile de Medina d’ajouter : « je sensibiliserai toujours mes militants, tout en leur disant que le sous-préfet est en complicité avec Benno Bokk Yakaar. S’ils ne veulent pas que Wade aille récupérer les cartes, c’est parce que ces derniers ne sont plus là-bas. On a emprisonné deux de mes militants pour vol de trois cartes, mais aujourd’hui, Dieu a jugé. » Bamba Fall révèle par la suite que les deux jeunes retrouvés, ont mouillé le sous-préfet adjoint qui les paie à la fin du mois.



Il faut signaler que le Préfet de Dakar et le sous-préfet des Almadies ont convoqué pour 10 heures 30, une conférence de presse sur cette affaire. A suivre…