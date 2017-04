Vidéo 22 villages de la commune de Pire se sont retrouvés à Darou Cissé pour exprimer leur mal vivre

Rédigé par la redaction le 15 Avril 2017 à 23:37 | Lu 786 fois

Les problèmes qui les empêchent de dormir tournent autour de l’enclavement, du manque d’eau et d’électricité, mais aussi d’infrastructures sociales de base. D’ailleurs à Mérina Sylla, les populations sont allées jusqu’à transformer une mosquée en salle de classe. Tout de rouge vêtues et brandissant des lampes-tempêtes, des bougies, etc., les 22 villages se révoltent et menacent. Suivez Serigne Mansour Fall Secrétaire Général du collectif « And Laaj sunu wareef » et la réplique de Mame Pathé Diop chargé de communication de Serigne Mboup Maire de Pire