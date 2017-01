Vidéo : 3 tonnes de matériels d’urgence et de secours offerts à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et au directeur de la protection civile Le capitaine de la direction de la protection civile, Aly Cissé soutient que : « le don offert au commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers est composé de 3 tonnes de matériels d’urgence et de secours ». Selon lui, ce don va permettre de renforcer et de réduire les délais d’intervention. Mais, le montant n’est pas énuméré par le capitaine.

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Janvier 2017 à 21:41 | | 0 commentaire(s)|



