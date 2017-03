Vidéo : Abdou Karim Sall sur le commerce électronique : "le Sénégal ambitionne d'avoir un système d'adressage fiable, géolocalisé généralisé "

Abdou Karim Sall, le directeur général de l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) estime que l'essentiel des échanges commerciaux se fera par le commerce électrique et que le Sénégal est en train d'anticiper avec le projet d'adressage fiable et performant géolocalisé aux standards internationaux. Abdou Karim Sall se prononçait ce matin lors de l'atelier de la commission finances et administration de l'Union Panafricaine des Postes.



