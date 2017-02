Vidéo: Abdou Salam Fall PDG seneweb :"Only sky is the limit" n’est pas un vain mot pour l’entrepreneur passionné et avide d’innovations

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Février 2017 à 23:06 | | 0 commentaire(s)|

"Only sky is the limit" n’est pas un vain mot pour l’entrepreneur passionné et avide d’innovations. Osez votre rêve et soyez à l’écoute de votre environnement!!! De l’idée de projet, au développement de l’activité entrepreneuriale, en passant par l’épineuse question du financement, Abdou Salam Fall, Fondateur de Seneweb.com, partage son expérience avec vous dans cette vidéo… regardez!





synapsecenter

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook