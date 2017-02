Vidéo: Abdoul MBAYE banquier et ancien premier ministre retour sur la lettre de son père feu Kéba Mbaye

Fils du grand juge feu Kéba Mbaye et non moins frère de l'ancien directeur de la Sonatel, Cheikh Tidiane Mbaye, Abdoul Mbaye ne se présente plus.

Né le 13 Avril 1953 à Dakar, Abdoul est d’abord diplômé d’Etudes Supérieures en Sciences Economiques de l’université cheikh Anta Diop de Dakar, avant de s ‘envoler pour l’hexagone, pour y passer une maîtrise ès sciences économiques à l’université de Sorbonne et un diplôme de l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales de Paris.



Avec une brillante carrière professionnelle, il a débuté son expérience au sein de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) en 1976. Il a ensuite dirigé à partir de l’an 1982 plusieurs établissements bancaires au Sénégal : la Banque de l’Habitat du Sénégal, la Compagnie Bancaire de l’Afrique de l’Ouest, la Banque Sénégalo Tunisienne et Attijari bank Sénégal.



Au cours de sa carrière, il a occupé les fonctions de Président de l’Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers du Sénégal, et a également présidé la Fédération des APBEF de l’UEMOA, jouant un rôle important au sein des organisations patronales du Sénégal. Premier président du Groupement Interbancaire Monétique (GIM) de l’UEMOA, il a été chargé de cours de « Politique monétaire » au sein de l’ENA au Sénégal.

Abdoul Mbaye compte aussi plusieurs distinctions que sont :



 Chevalier de l’Ordre National du Lion (Sénégal)

 Chevalier de l’Ordre du Mérite (France)

 Commandeur de l’Ordre du Mérite (Sénégal)



Il fut administrateur de sociétés, Président de l’Institut Sénégalais des Administrateurs (ISA), Président du Conseil d’Administration de l’Ecole Polytechnique de Thiès.

Il fut aussi Premier Ministre de la république du Sénégal.



