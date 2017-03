Vidéo-Abdoul Mbaye lâche : « Macky et cie sont en train de mettre en danger le Sénégal » L’ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye, appelle le président de la République, Macky Sall, et son gouvernement à la raison. Il pense que les autorités sénégalaises «sont en train de mettre en danger le Sénégal et sa démocratie». «Il n’est jamais tard pour se réveiller», dit-il.

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Mars 2017 à 23:37 | | 0 commentaire(s)|

Il demande aux populations de préparer activement les élections à venir. « Les élections législatives sont pour nous plus importantes que les élections présidentielles. Parce qu’il est important de faire de l’Assemblée nationale une chambre des citoyens. De vrais représentants du peuple devront être élus pour défendre les intérêts du peuple et non pas se comporter comme des députés du président de la République », fait-il savoir.

D’autres questions, comme l’emprisonnement de Khalifa Sall et le procès qui doit l’opposer devant le tribunal correctionnel de Dakar avec son ex-épouse, Aminata Diack, sont également abordées dans cette interview accordée à Seneweb. Entretien !



