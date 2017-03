Vidéo- Abdoulaye Daouda Diallo met en garde les conducteurs de Jakartas sur les heures de conduite et leur immatriculation Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique en déplacement à Rufisuqe est revenu sur le problème de la sécurité qui trouble le sommeil des populations depuis quelquse temps. Et Abdoulaye Daouda Diallo qui a reconnu le problème de l'insécurité compte y remédier avec ses hommes. Ainsi, il avertit les conducteurs de Jakarta entre autre motos aux heures de circulation mais aussi de se faire immatriculer .

