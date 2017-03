Vidéo- Abdoulaye Gallo Diao du PS charge Me El Hadji Diouf et brandit une plainte

Rédigé par Khary DIENE le 14 Mars 2017 à 07:00 | Lu 100 fois

Les socialistes n'ont pas apprécié la sortie de l'avocat Me El Hadji Diouf accablant leur mentor Ousmane Tanor Dieng. Face à la presse Abdoulaye Gallo Diallo secrétaire nationale adjoint chargé des TIC et membre du bureau politique n'a pas raté le député. En effet, le forum des jeunes socialistes et leur coordonnateur ne comptent pas s'arrêter là puisqu'une plainte pour diffamation a été annoncé contre Me Elhadji Diouf