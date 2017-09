Vidéo- Abdoulaye Wilane : «Si cela ne dépendait que moi, Khalifa Sall serait libre, aujourd’hui »

En marge de l’adoption des Commissions de l’Assemblée nationale, Abdoulaye Wilane a, une fois de plus, plaidé pour l’élargissement du maire de Dakar, Khalifa Sall. «Ça me fait de la peine de le voir encore détenu en prison. Pour moi, Khalifa Sall doit recouvrer la liberté. Et, si cela dépendait que de moi, il serait libre aujourdhui... »



