Vidéo- Accueilli en héros au Bénin, Kemi Séba se défoule sur Macky Sall et Ouattara

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Octobre 2017 à 16:08 | | 0 commentaire(s)|

L’activiste panafricain Kémi Séba est de retour en Afrique, après son expulsion le 7 septembre dernier du Sénégal. Il est arrivé hier au Bénin, sa deuxième patrie, où il entame selon ses dires, la première étape d’une tournée qui le mènera dans plusieurs capitales africaines et Caribéennes.



A l'aéroport international de Cotonou, il a été accueilli comme un héros par une foule d’inconditionnels. S’exprimant devant les journalistes, Kémi Séba a lancé des flèches empoisonnées contre les Présidents Macky Sall et Alassane Ouattara. Visez la suite.



