Vidéo- Adama Barro et Macky Sall ont effectué la prière du vendredi à la Mosquée Omarienne Le nouveau président de la Gambie Adama Barrow et son homologue sénégalais, Macky Sall ont effectué la prière du vendredi à la Mosquée Omarienne , sise à la Corniche Ouest de Dakar. Tout de blanc vêtus, les deux chefs d'Etat sont arrivés sur les lieux un peu avant 14 heures. Dans son sermon, l'Imam s'est réjoui de la présence d'Adama Barrow et a formulé des prières pour lui et Macky Sall pour l'accomplissement de leur mission. Ils n'ont pas fait de déclaration.

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Janvier 2017 à 18:12



