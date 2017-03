Vidéo – Admirez le magnifique but de Moussa Sow ! Dans le cadre de la 25e journée du championnat turc, Konyaspor a battu Fenerbahce ( 2-3 ).



L’équipe de Moussa Sow a perdu ce vendredi contre Konyaspor (2-3). L’attaquant sénégalais a inscrit le deuxième but de Fenerbahce à la 72e minute de jeu. Moussa vient d’être sélectionné par Aliou Cisse pour les deux matches amicaux du 23 et 27 mars.

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Mars 2017 à 14:34 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook