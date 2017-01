Vidéo - Affaire Bamba Fall: Barthélemy Dias tance les jeunes de la Médina: "c'est le moment de se lever et de faire face à ces gens, ne soyez pas des poltrons" La lutte pour la libération du maire de la Médina se poursuit et les socialistes de Dakar continuent le combat. Interdits de marcher hier vendredi, Barthélémy Dias et Cie ont tenu un point de presse à la mairie de la Médina pour dénoncer un tel acte et rappellent au préfet de Dakar que le droit de marche est inscrit dans la Constitution. Mieux, il donne rendez-vous le vendredi prochain et déclare: '' on marchera par A ou par B, soyez prêts et unissez-vous''.

Rédigé par leral.net le Samedi 21 Janvier 2017 à 12:42



