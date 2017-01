Vidéo- Affaire Bamba Fall: Khalifa Sall prêt à tout, "demain il fera jour, car ces accusations contre Bamba Fall et compagnie sont fallacieuses" Ces gens font tout pour qu'on ne puisse pas rendre visite à nos camarades, mais ils ne peuvent pas nous empêcher de lutter pour la liberté", a fait savoir le maire de Dakar. Et Khalifa Sall compte internationaliser le combat pour faire triompher la justice. Ainsi, il invite les différents courants socialistes à se rallier à leur cause pour que la démocratie triomphe.

Rédigé par leral.net le Samedi 21 Janvier 2017 à 12:50



