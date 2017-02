Les actions se multiplient pour la libération de Bamba Fall et Cie. Ce dimanche après-midi à Gueule Tapée, Mme Ndèye Maréme Ndiaye, responsable ADK (And Dolel Khalifa), Cheikh Ndiaye responsable ADK sud Italie ainsi qu' Adja Ngoné Ndiaye adjointe au de la Médina, vice présidente département de Dakar du PS ont tenu une séance de récital de coran suivie de point de presse pour leur Maire Bamba Fall et Cie en prison.